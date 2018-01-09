Beş kişilik ailenin öldürülüp yakıldığı ortaya çıktı!

Kastamonu'daki yangında ulaşılamayan beş kişilik Çataloğlu ailesinin hayvan hırsızlarınca öldürülerek yakıldığı belirlendi.

Kastamonu'da, evleri yanan ve yangından sonra ulaşılamayan Çataloğlu ailesinin, hayvan hırsızları tarafından öldürülerek yakıldığı belirlendi.

AA'daki habere göre, Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları tamamlandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermeleri ışığında olayın aydınlatıldığı belirtildi.

Hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin, gece vakti uyanarak direnmeye kalkan Fazıl, Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu'nu tabanca ve tüfekle öldürdüğü kaydedilen açıklamada, daha sonra yurttaşların cansız bedenlerini yakarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları bildirildi.