Beş aydır tutuklu bulunan Hamzaoğlu ve Çelebi ilk duruşmada tahliye edildi

Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenler arasında yer alan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) eş sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile Fadime Çelebi'nin tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Hamzaoğlu ile Çelebi hakkında tahliye kararı verdi.

Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyenler arasında yer alan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) eş sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile Fadime Çelebi'nin tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Hamzaoğlu ile Çelebi hakkında tahliye kararı verdi.

Davada Onur Hamzaoğlu ve Fadime Çelebi tutuklu, 11 kişi de tutuksuz yargılanıyordu.

Hamzaoğlu, savunmasında “HDK eş sözcüsü görevim sebebiyle burada bulunuyorum. Son dönem yargılamalarda deliller dikkate alınmamasına, kanaatler delil olarak kabul edilmesine rağmen, söyleyeceklerimin yazılı tarihe geçmesi için söz aldım” dedi.

Hamzaoğlu şunları söyledi:

"Türkiye’nin iki büyük sorunu var. Birincisi, yaşamak için çalışmak zorunda olan işçi ve emekçilerin emek sorunudur. Bir diğeri de Kürt sorunudur. Her iki sorunun çözümü için 2011 genel seçimlerine Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku ile girildi ve başarı elde edildi. Daha sonra 40’tan fazla sivil toplum kuruluşu, yazar, akademisyen ile dernekler kanununa uygun olarak HDK kuruldu. HDK, insan onuruna yaraşır bir yaşam kurmak için çalışan bir platformdur. ‘Kürt sorunu siyasi olarak çözülsün, analar ağlamasın’ açıklaması buna bir örnektir. HDK, Türkiye halklarının ortak geleceğinin kurulmasını sağlayabilecek bir zemindir. Dincilik, ırkçılık, milliyetçilik ve aydınlanma karşıtlığı ile Türkiye gündemi yönetilmeye çalışılıyor. Profesör olmayanların rektör olabilmesi sağlanıyor, birkaç gün sonra bu karar kaldırılıyor. Hakikatı göstermek isterken üç kez devletle ters düştüm, Dilovası’nda, Kürt sorununda ve Afrin savaşında. Hava kirliliği Türkiye’de 56 birimken, bu değer Dünya Sağlık Örgütü’nün sınırına göre üç kat fazladır. Hangi hakla, kimin adına, kimin çıkarına bu mevzuat var. Hakikati söylemeye devam ediyorum. Dilovası’nda işlenen suça karşı çıktım. Geri adım atmadım. Başıma gelmeyen kalmadı. İkinci olarak, her insanın barış içinde yaşama hakkı vardır ve bu hak, devletin birincil olarak koruması gereken haklardandır dediğim için, benimle birlikte 400’ü aşkın akademisyen işlerinden edildi ve baskılar devam ediyor."

'TUTUKLULUĞUM BENİM İÇİN AĞIR CEZAYA DÖNÜŞTÜ'

Hamzaoğlu savunmasına şöyle devam etti:

"Hukuki kararlar en az yasalar kadar akla ve toplum vicdanına uygun olmalıdır. Bir metin ancak içerdiği kelimelerle değerlendirilebilir, içermediği kelimelerin ileri sürülmesi hukuksuzluktur, ancak bir art niyettir. TTB’nin 1989’dan beri her yıl katıldığım kongresine, Dayanisma’nın her çarşamba düzenlediği toplantılara katılamadım, akademik makalelerimi tamamlayamıyorum, akademik çalışmalarımı sürdüremiyorum. Ben tutukluyken, annem yaşamını yitirdi. Ona son bir kez teşekkür edemedim. Strese bağlı olduğunu bildiğimiz bir hastalıktan dolayı, ben gözaltına alındıktan sonra 85 gün yoğun bakımda yattı. Tutukluluğum benim için çoktan ağır cezaya dönüştürülmüş oldu."

Hamzaoğlu savunmasını tamamladıktan sonra akim, delillerle ilgili beyanını sordu. Hamzaoğlu, bu soruya “Delil olarak sunulanlar yalnızca makalelerim, gazete köşe yazılarım, savaş karşıtı yazılarım ve Gırgır, Leman ve Penguen dergilerinin kapak sayfalarıdır” yanıtını verdi.

TAHLİYE KARARI

Mahkeme, HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile ESP Genel Başkanvekili Fadime Çelebi hakkında tahliye kararı verdi.