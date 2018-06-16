Berkin Elvan katledildiği yerde anıldı

Haziran direnişi sırasında polislerin attığı gaz kapsülü ile başından yaralanıp hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün beşinci yıldönümünde katledildiği yerde anıldı.

16 Haziran 2013 tarihinde Haziran direnişi sırasında polisin attığı gaz kapsülü ile başından yaralanıp 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, vurulduğu yer olan Okmeydanı'da anıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre anmaya Elvan'ın ailesi, arkadaşları, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Aile adına açıklama yapan Berkin Elvan'ın kardeşi Gamze Elvan, "Bugün de bayram, bugün de Berkinimiz yok. Gezi'de yitirdiğimiz çocuklarımızdan geriye bir tek gülümseyen fotoğrafları kaldı. Berkinimizi Ethem abisinin omuzlarında, Ali İsmail’in, Abdocan’ın, Ahmet’ in, Medeni’nin, Hasan Ferit’in ve Mehmet’in yanına milyonlar olup uğurladık. Sol yanımız çok acı çekse de direnmenin en güzel halini Gezi’de gördük. 5 yıl önce bugün oğlumuz Berkin’i ekmek almaya gönderdik. Devletin kolluk kuvvetleri oğlumuzu başından gaz kapsülüyle yaraladı" dedi.

'HER ACIYLA BİRLİKTE ACIMIZ BÜYÜYOR'

Uluslararası Çocuk Hakları Bildirgesi’nin 6. maddesini hatırlatan Elvan, taraf devletlerin çocukları korunması gerekliliğine dikkat çekerek, "Ancak yönetenler bildirgeye uymayarak farklı coğrafyalarda çocukları öldürmeye devam ediyorlar. Devletin, 1995 yılında imzaladığı bu bildirgeye uyması gerekirken, Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz, İbrahim Aras, Nihat Kazanhan, Miray Bebek gibi, cenazesi buzdolabında bekletilmek zorunda kalınan Cemile gibi ve oğlumuz Berkin gibi yüzlerce çocuk devletin kolluk güçleri tarafından katledildi. Berkin ve tüm çocuklarımız için yan yana mücadele verdiğimiz tertemiz gençlerimiz Suruç’ta, dostlarımız Ankara’da katledildi. Zaman çok hızlı geçiyor ama acılarımız küllenmiyor. Her acıyla birlikte öfkemiz de büyüyor" dedi.

Ardından konuşan anne Gülsüm Elvan ise "Suruç'ta insanları niye katlediyorlar gördük. O yüzden 'TAMAM' diyeceğiz" dedi.

Anma Berkin Elvan'ın vurulduğu yere bırakılan karanfiller ve atılan sloganlarla son buldu.