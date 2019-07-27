Bergama’da 20 mahallede veba karantinası

İzmir’in Bergama ilçesinde 20 mahalle veba şüphesiyle karantinaya alındı.

İzmir’in Bergama ilçesindeki 20 mahalle küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi bulunduğu gerekçesiyle karantina altına alındı.

Bergama İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Bergama ve köylerinde küçükbaş hayvanlarda veba şüphesi bulunduğu için ilçeye bağlı 20 mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Yenikent Mahallesi'nde veba hastalığı şüphesi nedeniyle Yenikent, Aşağıkırıklar, Kurfallı, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çalıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy, Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş hayvan hareketi yasaklanmıştır” denildi.