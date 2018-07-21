Berberoğlu, savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldı

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu, 'Ailesi, avukatları ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme' kararı aldı. Berberoğlu, kararını avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla duyurdu.

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu, ailesi ve avukatlarıyla görüşmeme kararı aldı. Gerekçe, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, "davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini" reddetmesi. Berberoğlu, kararı, avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar aracılığıyla duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Berberoğlu, "Ailesi, avukatları ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme" kararı aldı.

Yaşanan tartışmaların ailesine, partisine, hatta seçmenlerine bile çamur sıçrattığını iddia eden Berberoğlu, "Çektiğim eziyet, yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor" dedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararına tepki gösterdiğini belirten Berberoğlu'nun yazılı açıklaması şu şekilde:

"İşte bağımsız kararım...

Anayasal hakkımın Yargıtay 16. Daire tarafından ayaklar altına alınmasına ne tepki vereceğimi epeyce düşündüm.

Sonuçta pazartesi sabahından itibaren ailemle, avukatlarımla ve milletvekilleriyle açık-kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldım.

Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek; dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki, niyetim onları üzmek değil; tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak.

Çünkü görüyorum ki, benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor. Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki, her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür."

AÇLIK GREVİ KARARINDAN VAZGEÇTİ

Yeni hukuksuzluklara karşı ailesi ve partisinden bağımsız vermesi gereken kararları çok yakında kamuoyu ile paylaşacağını duyuran Berberoğlu’nun tepki için açlık grevine başlayacağı öğrenilmişti.

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, ailesinin avukatı aracılığıyla ilettikleri mesaj sonucunda açlık grevi kararından vazgeçtiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebini oy çokluğuyla reddetti.

Dairenin kararında, Anayasa'nın geçici 20. maddesiyle, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından Anayasa'nın 83. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi olan "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz" hükmünün uygulanmayacağını öngördüğü hatırlatıldı.

Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını öngören 83. ve milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen 84. maddeleri gözetildiğinde, Anayasa'nın 85. maddesinde sözü edilen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararlarının hukuki niteliği itibarıyla münferit birer parlamento kararı olduklarında duraksama bulunmadığı aktarıldı.

Geçici 20. maddenin ise 316 milletvekilinin imzasıyla 12 Nisan 2016'da TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile başlayan yasama süreci sonunda kabul edildiği hatırlatılan kararda, teklifle başlayan sürecin, "Anayasa'nın değiştirilmesi, seçimlere ve halk oylamasına katılma" başlığını taşıyan Anayasa'nın 175. maddesinin öngördüğü "özel" süreç olduğu vurgulandı.

Kararda, suç teşkil eden eylem gerçekleştirdikleri gerekçesiyle haklarında fezleke hazırlanıp dosyaları ilgili kurumlara iletilen ve Anayasa'nın geçici 20. maddesi ile dokunulmazlığı kaldırılmış olan milletvekillerinin, yeniden seçilmeleri halinde Anayasa'nın 83/4. maddesindeki teminattan yararlanıp yararlanmayacağı irdelendi.

Süreli ve geçici kanunlar, olağanüstü halleri ve geçici durumları karşılamak amacıyla ve dolayısıyla nitelikleri yönünden geçici olarak veya kamu metninde açıkça belirtilen süre kadar yürürlükte kalmak üzere meydana getirildiği belirtilen kararda, bu ilkenin Anayasa'da yer alan geçici hüküm niteliğinde düzenlemeler için de geçerli olduğu ifade edildi.

Dairenin kararına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilecek. İtirazı, Yargıtay 17. Ceza Dairesi karara bağlayacak.

KARŞI OY GÖRÜŞÜ

Daire çoğunluğunun kararına bir üye katılmadı. Üyenin karşı oy yazısında, Anayasa'nın 20. maddesindeki düzenlemenin, Meclis iradesini ikame ettiği, Anayasa değişikliği iradesini ikame etmediği belirtildi.

Gerekçede, "Yani Meclisin iznine tabi olan dokunulmazlık prosedürünü bir defa geçici olarak ortadan kaldırıyor. Geçici geriye dönük askıya alma niteliğinde olan bu hüküm, geçici dokunulmazlığı Meclis kararı ile kaldırılarak yargılamasının önü açılan milletvekilinin tekrar seçilmesi halinde yargılanmasına devam edilebilmesi için Meclisin yeniden dokunulmazlığı kaldırması zorunluluğunu öngörmektedir" ifadesine yer verildi.