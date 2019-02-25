Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorine de 28 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorine de 28 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. EPGİS alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek. Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul'da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.