'Ben de oy verdim, ama yine de "Atatürk" isminden rahatsızım'

AKP'li belediye meclis üyesi, "Atatürk" isminden rahatsız olduğunu söyledi.

“Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi” ismine karşı çıkan AKP’li belediye meclis üyesi Ebru Habip, karşı çıktığı ismin verilmesi için de oy kullandı.

Odatv'nin haberine göre Beylikdüzü’ndeki kültür merkezine, “Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi” isminin verilmesine, AKP’li belediye meclis üyesi Ebru Habip karşı çıktı.

“Beylikdüzü Kültür Merkezi” ismi tadilat geçirdikten sonra oy birliğiyle değiştirildi. Kültür merkezine Atatürk adı da eklendi. Kültür merkezine “Atatürk” isminin eklenmesine karşı çıkan AKP’li Ebru Habip, ismin "Beylikdüzü Kültür Merkezi" olarak kalması gerektiğini savundu. Bunun üzerine CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi olarak oy birliğiyle kabul edildi. Siz oy vermediyseniz onu bilemem” dedi.

AKP’li Ebru Habip ise kendisinin de oy verdiğini ifade ederek, “Ama Beylikdüzü Kültür Merkezi olarak kalmasını tercih ederdik” şeklinde konuştu.