Belediye toplantısında harem-selamlık düzeni!

Edirne'nin İpsala ilçesinde AKP'li belediye başkanı, "vatandaşlarla buluşma" toplantısı düzenledi. Toplantıda kadın ve erkek yurttaşlar harem-selamlık düzeninde oturtuldu.

Edirne’de AKP'li İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ın gerçekleştirdiği toplantıda, oturma düzeni kadın-erkek olarak ayrıldı. Erkekler salonun bir yanında kadınlar diğer yanında oturarak toplantıya katıldı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre 30 Mart Cuma günü İpsala Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen halka açık toplantıda uygulanan harem-selamlık düzenine CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan, “Suudi Arabistan’ın bile çağdaşlaşma yoluna girdiği şu günlerde, yaşadığımız olay AKP’nin karanlığını bir kez daha ortaya çıkarıyor” diyerek tepki gösterdi.

Bircan, bu uygulamanın "kelimenin tam anlamıyla bir rezalet" olduğunu ve "kabul edilemeyeceğini" belirterek, “hadsizlik ve densizlik” olarak niteledi.

“Bu topraklardan Mustafa Kemal Atatürk’ü, cumhuriyeti ve kazanımlarını silmeye hiçbir densizin gücü yetmez” diyen Bican, “İpsalalı hemşerilerimin kalbi Mustafa Kemal Atatürk diye atar. Benim hemşerilerim çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyetimiz ve kazanımları için canlarını bile verirler” ifadelerini kullandı.