Belediye Başkanı'ndan metrobüs açıklaması: Hallerini görüyoruz...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, metrobüse ilişkin ilginç bir açıklama yaptı.

İstanbul'da yurttaşların adeta birbirini ezerek yolculuk yapmak zorunda kaldığı metrobüse ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan ilginç bir açıklama geldi.

"Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin yolcu olarak planlanmış. Şu anda 900 bin yolcu taşıyor" diyen Uysal, "Bu Silivri’ye uzandığı zaman 1 milyon 300 bin- 1 milyon 400 bin yolcu demek. Bugün itibariyle Metrobüsü kullanan vatandaşların halini hepimiz görüyoruz.Şu anda var olan sıkıntıyı naslı aşarız onun çözümünü ararken, Silivri’ye uzatarak o çözülemez" ifadelerini kullandı.