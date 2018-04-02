Belediye Başkanı uçtu: Esenyurt'u kaybedersek, İslam'ı kaybederiz

AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyut'u kaybetmeleri durumunda İslam'ı kaybedeceklerini söyledi.

İstanbul Esenyurt’un AKP’li Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu 2017 Aralık ayında belediye başkanlığından istifa ettirilmişti. Kadıoğlu’nun yerine 20 Aralık 2017’de AKP’li Ali Murat Alatepe yeni başkan olarak göreve başladı. Odatv’de yer alan habere göre, yeni başkan Alatepe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan söz ederken, “Esenyurt’un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Niye var? Burayı kaybedersek Kudüs’ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam’ı kaybederiz, Mekke’yi kaybederiz” ifadelerini kullandı.