Bekir Bozdağ: OHAL'in 3 ay daha uzatılması benimsendi

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, "9 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere OHAL'in 3 ay daha uzatılması benimsenmiştir" dedi.

MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor.

Bozdağ açıklamasında "9 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere OHAL'in 3 ay daha uzatılması benimsenmiştir" dedi.

Hükümet sözcüsü düşen uçakla ilgili de konuşarak "Olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

AFRİN AÇIKLAMASI

Bekir Bozdağ, Afrin konusu içinse şunları söyledi:

"Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Çok önemli tehdit ve risklerle karşı karşıya. Suriye'deki hadiseler, Türkiye'nin sınır güvenliği ve insanların mal ve can güvenliği bakımından önemli gelişmeler. Burada olup bitenlerin Türkiye'yi tehdit ettiğini görüyoruz. Özellikle son günlerde 'Suriye sınır güvenliği görev gücü' adında terörist bir ordu çabaları çok net bir şekilde gözüküyor. Bölgede terör koridoru oluşturulması ve sınır güvenliği adı altında ordunun oluşturulması ve desteklenmesi Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, can ve mal güvenliği bakımından tartışmasız bir tehdittir. Bunu herkesin böyle görmesi lazımdır.

Türk milleti ve devletinin bekası olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmelidir. Daha büyük riskleri göze almak gerekebilir. Böyle bir adımın çok yanlış olduğu vurguladık. Bize hep söyledikleri ayrı oldu, ortaya çıkan sonuçlar söylediklerini yalanladı. Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse Türkiye'nin daha fazla sabır göstermesini beklemesin. Türkiye atılacak adımlarda kararlıdır. Verilen sözlerle arazide yapılanlar arasında çok çelişki var. ABD, PYD'ye verdiği desteği derhal sonlandırmalı."

'DEAŞ BAHANE EDİLEREK ÇALIŞMALAR YAPILIYOR'

"DEAŞ terör örgütü ile en etkili, en kararlı mücadele eden tek ülke vardır o da Türkiye. DEAŞ bahane edilmek suretiyle bölgede siyasal çalışmalar yapılıyor. İzaha gerek yok, her şey ortada. Şuanda DEAŞ terör örgütü diye bir örgüt neredeyse kalmadı. DEAŞ'ı yok etmek maksadıyla ABD bölgede bulunuyorsa ABD bu silahları nereye veriyor. DEAŞ sadece bu işbirliğinin kılıfıdır."