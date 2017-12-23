Bekir Bozdağ: İsrail'i CHP tanıdı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, TBMM'de yaptığı konuşmada "İsrail'in bağımsız, egemen bir devlet olarak tanınması ne zaman oldu? 1949'da olmadı mı? Yalansa 'yalan' deyin. Peki, o zaman kimdi hükümet? Cumhuriyet Halk Partisi'ydi" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bütçenin tümü üzerinde hükümet adına konuştu.

Kudüs krizine ilişkin CHP'yi hedef alan Bozdağ, "Şimdi bir gerçek var, ben net söyledim, İsrail'in bağımsız, egemen bir devlet olarak tanınması ne zaman oldu? 1949'da olmadı mı? Yalansa 'yalan' deyin. Peki, o zaman kimdi hükümet? Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Ne oldu Mavi Marmara gemisi olayı olduktan sonra? Türkiye'den özür dilendi mi? Dilendi. Tazminat kabul edildi ve ambargonun hafifletilmesi de kabul edildi. Bir yandan tanıyan, bir yandan da özür dileten tazminat ödettiren bir hükümet. İkisi kıyas kabul edilmez” dedi.

