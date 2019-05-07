'Bekara ev yok' sözüne ayrımcılık yasağını ihlalden para cezası verildi

Eskişehir'de bir vatandaşın şikayeti üzerine, bir apartman toplantısında 'bekara ev verilmeyeceği' yönünde karar aldırtan apartman yöneticisine ayrımcılık yasağını ihlalden idari para cezası verildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir apartman toplantısında "ailesi olmayan öğrenci ve bekara ev verilmeyeceği" yönünde karar aldırtan apartman yöneticisine ayrımcılık yasağını ihlalden idari para cezası verdi.

Eskişehir'de bir vatandaş, bir apartmanın yöneticisinin apartman toplantısında "ailesi olmayan öğrenci ve bekara ev verilmeyeceği" yönünde karar aldığını belirterek, bu durumun ayrımcılık yasağı ihlali olduğunu öne sürerek şikayette bulundu. TİHEK, şikayetçinin başvurusunun Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iletilmesi üzerine konuyu incelemeye aldı.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, TİHEK kararında, "Apartman karar defterinden net olarak anlaşılan bu kararın 6701 Sayılı Kanuna açıkça aykırılık teşkil ettiği değerlendirmesiyle, muhataba para cezası uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan mevzuat ve gerekçeler çerçevesinde; yönetici tarafından, güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine, yönetici hakkında bin Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yoluna başvurulabileceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.