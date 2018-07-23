Bekara ev kiralamayan ev sahibi ve emlakçıya 'ayrımcılık' cezası

Eskişehir’de bekar bir kişiye ev vermeyen ev sahibi ve emlakçı toplam 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekar olduğu gerekçesiyle bir kadına evini kiralamayan ev sahibine 2 bin, emlakçıya bin lira 'ayrımcılık yasağını ihlal' gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Eskişehir’de bekar bir kişiye ev vermeyen ev sahibi ve emlakçı toplam 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Bir çocuk annesi kadın, Eskişehir’de ev kiralamak istedi. Ancak kendisine, bekar olması nedeniyle evin kiralanamayacağı söylendi.

Kadın da medeni hali nedeniyle ayrımcılığa uğradığını belirterek Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla savcılığa başvurdu. Savcılık, görevsizlik kararı vererek şikayeti Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) sevk etti.

TİHEK, emlakçı ve ev sahibinden yazılı görüş talep etti.

Emlakçı, ev sahibinin bekar kişilere evinin verilmesini istemediğini, başvuranın iddiasına konu olan ev için de ev sahibinin talimatını kadına ilettiğini bildirdi.

Yurt dışında yaşayan ev sahibi ise söz konusu dairenin bulunduğu apartmanda yedi dairesinin yer aldığını, apartmandaki aile ortamına zarar vermemek adına evinin bekar birine kiralanmamasını istediğini ifade etti.

İŞTE CEZA VE GEREKÇESİ

Kurum, inceleme sonunda ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini belirledi. Ev sahibine 2 bin, emlakçıya da bin lira idari para cezası verildi.

'İNSANLAR EVLİ, BEKAR, DUL DİYE AYRIMCILIĞA TABİ TUTULAMAZ'

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan şunları ifade etti:

“Kurumumuzun görevlerinden birisi de vatandaşlar arasında yapılan ayrımcılıkların ortadan kaldırılmasıdır. Ayrımcılıklardan birisi de medeni hal temellidir. Böyle bir ayrımcılık tespit edildiğinde gerekli cezalar veriliyor. Bir insan, evli, bekar veya dul diye ayrımcılığa tabi tutulamaz. Bu insani bir durumdur. Bu karar, ayrımcılık yasağının ihlali konusunda verdiğimiz ilk karardır.”