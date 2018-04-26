Bekar annelerin sayısı azaldı

ABD'de bekar annelerin sayısı düşüyor. Araştırmacılar, evli olmayan ebeveynlerin birlikte yaşama eğilimindeki artışın, bu sonucu doğurduğunu düşünüyor.

ABD'de yayınlanan yeni bir rapor, bekar annelerin sayısının evli olmayan ebeveyn olmanın yaygınlaşmasıyla birlikte azaldığını gösterdi.

Nüfus Sayım Bürosu verilerini derleyen Pew Araştırma Merkezi'ne göre, çocuklarıyla birlikte yaşayan anne-babaların dörtte biri evli değil. Rapora göre 50 yıl önce bu rakam, yüzde 7 olarak bildiriliyor.

Rapor, bekar anne sayısındaki düşüşü, evli olmayan ebeveynlerin birlikte yaşama eğilimi göstermesine bağlıyor ve birlikte yaşayan ebeveyn oranını yüzde 35 olarak veriyor.

1968'de evli olmayan ebeveynlerin yüzde 88'i kadın iken, bu sayı 1997'de yüzde 68 ve 2017'de yüzde 53'e düşmüş.

Bekar babaların oranı ise 50 yıldır yüzde 12'de seyrediyor.

Pew Araştırma Merkezi, ABD'de evlenmemiş bir ebeveynle birlikte büyüyen çocukların sayısının artacağını söylüyor.

Ancak 2015 Pew anketine göre, yetişkinlerin üçte ikisi bekar annelerin “toplum için kötü” olduğunu ve yüzde 48'i de evli olmayan ebeveynlerin olumsuz bir etki yarattığını düşünüyor.