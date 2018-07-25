Bedelliye 1 gün ayarı gündemde: AKP MYK'de '1 Ocak 1994' tartışıldı

31 Aralık 1993 doğumluları kapsayacak bedelli askerlik teklifinde bir günlük değişiklik gündemde. AKP MYK’de bir gün yüzünden bedelliyi kaçıranlar için tarihin 1 Ocak 1994’e çekilebileceği üzerinde duruldu.

Bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinin Meclis görüşmeleri sürerken, teklifin Genel Kurul aşamasında bir sürprizin gelebileceği öğrenildi.

Bedelli askerlik düzenlemesiyle birlikte getirilen 28 günlük zorunlu askerlik eğitiminin, komisyonda verilen bir önergeyle 21 güne çekilmesinin ardından, Genel Kurul’da da, bedelliden yararlanacaklar için 31 Aralık 1993 tarihinin yerine, 1 Ocak 1994 (24 yaş) tarihinin konulabileceği belirtildi.

İktidara yakın Star gazetesinden Şerife Güzel’in haberine göre önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AKP MYK toplantısında bu konu gündeme geldi. Geçmiş dönem uygulamalarında da tartışma konusu olan yasadan yararlanacakların yaşıyla ilgili değişikliğin teklifin Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılabileceği üzerinde duruldu.

Söz konusu değişikliğin yapılması durumunda Genel Kurul’da bir önerge verilerek, yasadan yararlanmak üzere belirtilen “31 Aralık 1993” tarihi yerine, “1 Ocak 1994” tarihi konulacak. 1 Ocak 1994’te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için böylesi bir yola gidilebileceği belirtildi. Anadolu’daki yaygın uygulamaya göre 31 Aralık’ta doğanlar 1 Ocak olarak nüfus kaydına geçiriliyor.

1 Ocak 1994’lülerin durumu geçtiğimiz Çarşamba günü AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’a sorulmuştu. AKP'li Muş, “1 Ocak 1994’lüler dahil değil. "2 Ocak’ta bir gün denilir, bunun sonu yok. Bir noktada kesmek durumundasınız” demişti.