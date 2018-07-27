Bedelli askerlikten 1 milyon 324 bin kişi yararlanacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, kamuda çalışan kaç kişinin bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, kamuda çalışan kaç kişinin bedelli askerlikten faydalanacağını açıkladı.

Bilgiç, "Kamudaki tıp doktorlarından 17 bin 1 kişi, hakim ve savcılardan 810 kişi, akademisyenlerden 203 kişi, mülki ve idari amirlerden 99 kişi bu bedelli askerlikten yararlanacak. Farklı dönemlerde 5 kez kanuni düzenleme yapıldı. Şimdi, 25 yaş ve üzeri bu düzenlemeyle beraber 1 milyon 324 bin kişiyi kapsıyor. Milli Savunma Bakanımızın yapmış olduğu açıklamada, yaklaşık 150 bin ila 400 bin arasında müracaatın olması bekleniyor" dedi.

Elde edilecek gelirin genel bütçeye aktarılacağını söyleyen Bilgiç, "Cumhurbaşkanlığına, Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na buradan elde edilen gelirin aktarılması noktasında yetkilendirme yapılıyor" diye konuştu.