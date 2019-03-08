Bedelli askerlik ücreti ikiye katlandı

Son bedelli yasasında 15 bin TL olan ücret yeni askerlik sisteminde 31 bin 343 TL oldu.

Son bedelli yasasında 15 bin TL olan ücret yeni askerlik sisteminde 31 bin 343 TL oldu. 15 bin TL olan son bedellide adaylar 2020 yılının başına kadar askere alınacak. Yeni sistemin kanunlaşması halinde ise adaylar 31 bin 343 TL ödeyerek askere gidecek. İkiye katlanan fiyata sosyal medyadan da tepkiler geldi.

Ayrıntıları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından duyurulan yeni askerlik sisteminde bedelli ücreti de belli oldu. Buna göre bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 TL olacak ve her 6 ayda bu ücret artacak. Yurt dışı dövizli askerlik bedeli ise bugünkü kurla 5 bin 113 euro olarak açıklandı.

SON BEDELLİ ÜCRETİ 15 BİN TL

Son çıkarılan bedelli askerlik kanununda ücret 15 bin TL olarak açıklanmıştı. Bedelliden yararlanan adaylar 15 bin TL verip 21 gün temel askerlik eğitimi alıyorlar. Yeni sisteme göre ise bedelli askerlikten yararlanmak isteyen adaylar 31 bin 343 TL verip bir ay askerlik yapacak.

BUGÜNÜN KURUYLA YAKLAŞIK 6 BİN DOLAR

Temmuz 2018’de açıklanan son bedelli askerlik ücreti o günün kuruyla hesaplandığında ortalama (4.80) 3 bin 125 dolar yapıyordu. Yeni sitemdeki bedelli askerlik ücreti ise bugünün kuruyla hesaplandığında (5.47) 5 bin 729 dolara denk geliyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Yeni sistemde bedelli askerlik fiyatının 31 bin 343 TL olarak duyurulması ve 6 ayda bir fiyatının değişeceğinin açıklanması tepkilere neden oldu.