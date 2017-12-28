BDDK bankalara kıyamıyor: Tüketiciyi Koruma Derneği tepkili

BDDK, internetten alışverişte onay süresi getirme zorunluluğu kararını bir kez daha erteledi. Tüketiciyi Koruma Derneği, kararın bankaların kârını gözetmek adına alındığını düşünüyor.

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Merkezi, BDDK'nın "internetten kartla alışverişe onay süresi getirme zorunluluğu"nu 31 Ocak 2018'e erteleme kararına tepki gösterdi.

Dernek, erteleme gerekçesinin geçerli bir neden olmadığını ve tüketicilerin aleyhine, bankaların lehine işlediğini belirtti.

Dernek Başkanı Aziz Koçal; "Bu açıklama ile birlikte İnternetteki kredi kartı dolandırıcılarına bir aylık daha fırsat doğmuş oldu... Burada esas olan, kredi kartları internetten alışverişe kapatılınca bankaların kârında ciddi düşüş olacağı. Bankalar kârını kaybetmek istemedikçe olan yine tüketiciye olacak gibi gözüküyor. Bankaların kârının azalmaması adına tüketicinin dolandırılma olasılığı tercih ediliyor" dedi.

BDDK, Şubat 2017’de bankalardan, 17 Ağustos 2017 tarihine kadar müşterilerine dönüş yaparak internet üzerinden alışveriş yapmaya devam edecek olanlardan taleplerini almalarını istemişti. Bankaların talebi ve baskısı sonucu bu süre 31 Aralık 2017 Tarihine uzatılmıştı.

Koçal; "11 aylık bir süre geçmesine rağmen görevini tam yapmayan bankaların bu kusuru yine tüketiciye zarar olarak dönmüş oldu. Güçlünün karşısında güçsüzü korumak gerekirken mağdur olan her zamanki gibi tüketiciler oldu" ifadelerini kullandı.