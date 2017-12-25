BBP'den KHK'ya destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, KHK'ya destek çıktı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan 696 sayılı KHK hakkında konuştu. Gürhan "KHK'lere ilk tepki gösterenlerin terörü destekleyen ya da bağlantılı grup ve siyasi parti görünümündeki PKK taşeronları olduğu unutulmamalıdır. İnsan hakları çığırtkanlığı yapanların karnelerine baktığımız zaman toplumsal barışı ve güvenliği her dönem tehdit eden unsurlar olduğunu görmekteyiz. Öncelikli olan devletin bekasıdır çünkü olmayan bir devlette bireyin hakkından da söz edilemez" dedi.

Gürhan, kamu düzeni ve güvenliğinin tesis edilmesini sağlayacak düzenlemelerin karşısında olmanın kabul edilemez olduğunu söylerken "Gündem içerisindeki kararnamelerin, temel hakları ve özgürlükleri kısıtladığını iddia etmek bir hukuki meseledir. Lakin güvenlik zaafiyeti doğuracak şekilde idarenin personel bazında denetimsiz bırakılması milli bütünlüğü tehdit eder bir meseledir" diyerek AKP'ye arka çıktı.