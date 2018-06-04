BBP'den af yorumu: 'Şeriat hukuku'na uygun değil

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, af konusuyla ilgili "Kulun kula karşı işlediği, insanın insana karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz" dedi. Suçluyu, kişilerin affetmesi ya da kısasa kısas yönetimiyle ceza verilmesi çağdaş ceza hukukunda yer almıyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Destici, Bahçeli2nin gündeme getirdiği af konusuyla ilgili "Sayın Bahçeli ile benim af konusunu görüşme fırsatımız oldu. Tabii kendisinin ciddi kaygıları var, haklı endişeleri var. Bu konuda da ileri sürdüğü haklı birtakım gerekçeler var. Ben ona saygı duyuyorum. Ama BBP olarak af konusunda görüşümüz şudur; Biz insanın insana karşı işlediği, yani kulun kula karşı işlediği suçlarda af yetkisinin devlete ait olamayacağını, ancak bir insanın kendisine karşı işlenen suçtan dolayı o suçun sahibini ancak kendisinin af edebileceğine inanıyoruz. Bizim bakışımız bu. Ama devlet kendisine karşı işlenen suçları af etmekte böyle bir karar alabilir, böyle bir yetkiyi kullanabilir. Milletin verdiği yetkiyi bu yönde kullanabilir. Ama dediğim gibi kulun kula karşı işlediği, insanın insana karşı işlediği suçlarda biz şahsen genel bir aftan yana değiliz. Ancak ve ancak o kişi helallik verirse ancak o şekilde olabilir diye düşünüyoruz. Bir kere daha söylüyorum; Sayın Bahçeli'nin endişelerine, gerekçelerine de kendisi açısından değerlendirmelerine de saygı duyuyorum" yanıtını verdi.

Af yetkisinin mahkemeler yerine insanlara verildiği herhangi bir çağdaş hukuk sistemi bulunmuyor. "Kulun kulu" affedebilmesi ancak "İslam hukuku" ile yönetilen ülkelerde geçerli olabilecek bir sistem.