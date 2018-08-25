Bayram tatilinde yedinci gün: 112 ölü, 671 yaralı

Bakanlar Kurulu kararıyla dokuz güne çıkarılan bayram tatilinin ilk yedi gününde trafik kazaları sonucu 112 kişi yaşamını yitirdi, 671 kişi yaralandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla dokuz gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde yine çok sayıda kaza meydana geldi. İlk yedi gününde trafik kazaları sonucu 112 kişi yaşamını yitirdi, 671 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin yedinci gününde (24 Ağustos Cuma) Kırşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Muğla, Antalya, Adana, Balıkesir, Kırıkkale, Çorum, Adıyaman, Kütahya, Elazığ, Ordu ve Bursa'da meydana gelen trafik kazalarında dokuz kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi yaralandı.

Böylelikle yollarda trafik yoğunluğunun başladığı 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden Kurban Bayramı tatilinin yedinci günü saat 16.30'a kadar yurt genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye, yaralananların sayısı 671'e yükseldi.