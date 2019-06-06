Bayram dönüşü trafik yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale iskelelerinde yoğunlaşan trafik nedeniyle Çanakkale il ve Lapseki ilçe merkezlerinde iki kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Çanakkale'deki feribot iskelelerinde bayram tatili için yola çıkanların oluşturduğu dönüş yoğunluğu şimdiden başladı. Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu yaşandı.

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve Akdeniz kıyı şehirlerine yolculuk etmiş olan tatilciler dönüş yolunda araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerinde biriktiler. Yoğunlaşan trafik nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde yaklaşık iki kilometrelik araç kuyruğu oluştu.