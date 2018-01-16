Batman'da cinsel istismar davasında iki sanık daha tahliye edildi

Batman’da 14 yaşındaki G.’nin, sistematik cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında iki tutuklu sanık tahliye edildi. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların duruşmaya takım elbise ve kravatla katılması dikkat çekti.

Batman’da 14 yaşındaki G.’yi sistematik cinsel istismara maruz bırakan ikisi tutuklu beş sanığın “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve fuhuşa zorlanması” suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması Batman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre duruşmaya, Batman Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu avukatları, sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Şakir A. hasta olduğu iddiasıyla duruşmaya katılmadı. Sanıklar duruşmaya takım elbise ve kravat takarak katıldı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanakların okunmasıyla devam etti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya kısa bir ara verildi.

"TUTUKSUZ SANIKLAR DA TUTUKLANMALI"

Aranın ardından söz alan mağdur G.’nin avukatı Sibel Göksoy, sanıkların suçlarının sabit olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü vekili avukat Latif Kutlu da “Tanık K.’nin ifadelerini kabul etmiyoruz. K. kurumumuza ait yurtlarda kalmış sanırım. Kendisi 17 yaşında ve evli olduğunu beyan etmiştir. E.’nin beyanlarını da kabul etmiyoruz. E. de benzer suçların mağduru olmuştur. Bizim yurtlarımızda kalmıştır. Biz isimleri geçen Erdal ve Gökhan T.’nin de dinlenilmesini talep ederiz. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep ederiz” dedi.

Kadın Hakları Komisyonu adına katılan Avukat Kübra Demir de, “Erdal ve Gökhan T.’nin tanık olarak dinlenilmesine karar verilmesini talep ederiz. Tüm dosya kapsamındaki delillere göre tanıklar K. ve E. beyanlarına itibar edilemez. Sanıkların atılı suçu işlediklerine dair HTS kayıtları da dahil olmak üzere birçok delil vardır. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yıldız Ç. ve Eflatun E.’nin “adli kontrol" şartı ve "yurt dışına çıkış yasağı" koşuluyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 26 Mart'a ertelendi.

Kadın Hakları Komisyonu avukatları karara itiraz edeceklerini söyledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Batman’da 14 yaşındaki G.’nin, yanında çalıştığı Yıldız Ç. tarafından sistematik olarak cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı. 15 Nisan 2017 tarihinde Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal eden istismarda, çocuğun ifadesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı getirilmişti. Ardından çocuğun beyanının yanı sıra tanık beyanları, telefon incelemeleri ve HTS kayıtlarına göre kimliği ve suçu tespit edilen Yıldız Ç. (45), Eflatun E. (53), Mehmet Şakir A. (56), Heves T. (49) ve K.T. (50) isimli 5 şahıs, Batman 2’nci Sulh Ceza Hakimliğince 17 Nisan 2017 tarihinde tutuklanmıştı. K.T. soruşturma aşamasında tahliye edilirken, 20 Kasım 2017'de görülen duruşmada da Heves T. ve Mehmet Şakir A. tahliye edilmişti.