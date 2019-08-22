Batan Doğa Koleji'ni MEB kurtaracak

Uzun zamandır çalışanlarının maaşlarını ödemeyen Doğa Koleji'nin battığı iddia ediliyor. MEB ise eğitimdeki özelleştirme projesinin sekteye uğramaması için Doğa Koleji'ni kurtarma telaşında. Bu plan çerçevesinde Doğa okullarının parçalanarak satılmasının gündemde olduğu iddia ediliyor.

2016’da Metal Yapı Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Saçaklıoğlu’na devredilen Doğa Koleji krizde. İnşaat alanında ciddi yatırımları bulunan ve sektördeki derin krizden etkilenen Saçaklıoğlu'nin elindeki Doğa Koleji de batma noktasına geldi. ÖZELLEŞME PROJESİNİN SEKTEYE UĞRAYABİLECEĞİ ENDİŞESİ İLE EL KOYMA YOK Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bankalar tarafından borçlarına karşılık el konacağı iddia edilen Doğa Koleji için atılacak kurtarma adımlarını planlamaya başladı. İktidarın, eğitimi özelleşme projesini sekteye uğrayabileceği endişesi ile el koyma seçeneğini değerlendirmediği söyleniyor. Okulların parçalanarak kurtarılması gündemde. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, 2011’de kurulan ve 123 kampüsü ile dikkat çeken Doğa Koleji bünyesindeki sayısı 10 bine yaklaşan öğretmenin eğitim öğretim ödenekleri ödenmedi, maaşları da yarım olarak yatmaya başladı. Son aylarda maaş ödemelerinin yüzde 30’a kadar düştüğü öğrenildi. İLGİLİ HABER PE Doğa Koleji Öğretmen Komitesi’nden açıklama İLGİLİ HABER Doğa Koleji Öğretmen Komitesi'nden ortak mücadele çağrısı