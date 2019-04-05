Başsavcının mobilyaları AKP Gençlik Kolları'na

Tunceli Başsavcısı Behçet İşlek, makam odasını yeniletirken, odasındaki eski eşyaları AKP Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şabak'a 'hediye' etti.

OdaTV'den Hakan Erol'un haberine göre, Tunceli Başsavcısı odasındaki mobilyaları değiştirirken devletin malı olan eski eşyalarını da bir siyasi parti üyesinin hizmetine verdi.

Behçet İşlek'in 28 Temmuz 2017 yılındaki fotoğrafında yer alan ve devletin kullandığı koltuk ve masalar, AKP'li Fatih Şabak'ın, kişisel ofisinde çektirdiği bir fotoğrafla tıpa tıp aynı.

Başsavcının 2017'deki fotoğrafında odası şöyle görünüyorken;

AKP Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şabak'ın odasının yeni mobilyaları başsavcı Behçet İşlek'in eski mobilyalarına oldukça benziyor(!)

Başsavcı İşlek'in yeni mobilyalarla dizayn edilmiş makam odasının güncel fotoğrafı şu şekilde:

AKP Gençlik Kolları eski makam odasının fotoğrafı da şu şekilde:

Behçet İşlek ile Fatih Şabak'ın birçok kez aynı karede yan yana geldiği de fark ediliyor.

Başsavcı İşlek ile Gençlik Kolları Başkanı Şabak'ın yan yana oturdukları bir fotoğraf ise şöyle: