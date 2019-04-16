Başsavcılık, Erdoğan'ın korumaları tarafından dövülen avukatı suçladı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basına yansıyan 'Yolun trafiğe neden kapatıldığını soran avukatın cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği' haberlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından bir avukatın darp edildiği iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna' dair iddialar ve tespitler üzerine, cumhuriyet başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş, şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır" denildi. Savcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "13 Nisan 2019 günü Çırağan Caddesi'nde seyreden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na ait konvoyun geçişi sırasında, haberlere konu şahsın, 13 Nisan tarihli yakalama tutanağı içeriğine göre, 'Cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna' dair iddialar ve tespitler üzerine, cumhuriyet başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş, şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Şüpheli hakkında bu soruşturmayla birlikte, şüphelinin kötü muameleye uğradığına ilişkin iddialar da cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturulmaktadır." İLGİLİ HABER 'Demirören-Kalyoncu' düğününde Erdoğan'ın korumaları avukata saldırdı!