Başsavcı'dan 'Bylock' tutuklamaları için önemli açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock" tutuklamaları hakkında "Yaklaşık bin kişinin tahliyesini talep edeceğiz" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.

Başsavcı Kocaman, "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurtdışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık" ifadelerini kullandı.