Baskın Oran pişkinlikte sınır tanımıyor: AKP 2011'e kadar reformcuydu!

AKP'nin kuruluşundan itibaren kayıtsız koşulsuz bu partiye destek veren ve 2010 referandumundaki tutumları nedeniyle 'Yetmez ama evetçiler' olarak anılan liberallerin en iflah olmazlarından Baskın Oran, birkaç gün önce bir haber sitesine verdiği röportajda ısrar ve inatla AKP'ye verdikleri desteği savunmaya devam etti. Oran, AKP destekçiliğini 'AKP 2011'e kadar reformcu partiydi' sözleriyle savundu. Kendi pişkinliğine 'diyalektik' kavramını alet etmekten hiç utanmayan Oran, 'AKP iktidarı Türkiye için çok iyi oldu' diye konuştu.

AKP'nin kuruluşundan itibaren kayıtsız koşulsuz bu partiye destek veren ve 2010 referandumundaki tutumları nedeniyle "Yetmez ama evetçiler" olarak anılan liberallerin önde gidenlerinden Baskın Oran, birkaç gün önce bir haber sitesine verdiği röportajda ısrar ve inatla AKP'ye verdikleri desteği savunmaya devam etti.

Oran, AKP destekçiliğini "AKP 2005'e kadar reformcu bir partiydi, bunu 2011'e kadar kör topal sürdürdü" sözleriyle savundu.

Ahvalnews'ten Eylem Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan Baskın Oran, 2010 referandumunda AKP'ye "evet" oyu vermelerini, referandumda oylanan 26 maddeden birine, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının sağlanmasına bağladı.

2010 referandumunda "hayır" diyenleri "cehalet" ve "bağnazlık" ile suçlamaktan utanmayan Baskın Oran, "Bunların bütün derdi AKP'ye vurmak" dedi.

BASKIN ORAN'IN GÖRMEZDEN GELDİKLERİ...

2010 referandumuyla "askeri vesayetin zayıflatıldığını" savunan Baskın Oran, özellikle o tarihten sonra toplumun her alanında dinsel vesayetin, gerici ve muhafazakar dayatmaların egemen olduğu gerçeğini ise görmezden geldi.

Söz konusu referandumdan sonra HSYK'de partizanlığın, tarikat örgütlenmelerinin, AKP yandaşlığının açık bir biçimde kendini gösterdiğini de yok sayan Baskın Oran, "HSYK'nin kompozisyonu demokratikleşti" ifadesini kullandı.

BASKIN ORAN'A GÖRE 'AKP 2011'E KADAR REFORMCU' PARTİYDİ!

Yıllar önce sarf ettiği "AKP devlet içindeki çeteleri temizliyor" sözü kendisine hatırlatılan Baskın Oran, geri adım atmak bir yana, o sözlerinin arkasında durduğunu ifade edercesine şunları söyledi:

"Ben iyi yapanı destekler, kötü yapanı kösteklerim; bu kadar basittir. Her şeyi ak ve kara olarak görenleri de aşağılarım, kimse alınmasın. AKP 2005’e kadar kesinlikle reformcu bir parti idi. 2011’e kadar da bunu kör-topal sürdürdü. Türkiye Cumhuriyeti’nde AKP’nin 2003-2004 yıllarında yaptığı demokratik reformları kimseler yapmamıştır. Buna mukabil AKP’nin özellikle 2013’ten sonraki tutumu kesinlikle korkunç ve gittikçe korkunçlaşıyor."

BASKIN ORAN DİYALEKTİĞİ HİÇ ANLAMAMIŞ!

AKP savunuculuğuna "diyalektik" kavramını da alet eden liberal Baskın Oran, son derece pişkin bir tavırla o yıllardaki AKP taraftarlığının "haklı" olduğunu şu sözlerle kanıtlamaya çalıştı.

"Ne var biliyor musunuz; baba diyalektik burada da hâzır ve nâzır: Bu açıdan bakınca, AKP iktidarı Türkiye için çok iyi oldu çünkü ülke artık böyle bir felakete karşı sağlam biçimde aşılandı. Eğer Türkiye bunu yaşayıp da görmeseydi, hep 'Ah İslamcılar iktidara bi gelse, her şey halloluverecek' zavallılığı sürüp gidecekti."