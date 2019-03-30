Başına tuğla vurularak öldürülen 11 yaşındaki Zeynep için 'sessiz' yürüyüş

Kırklareli Belediyesi, 11 yaşındaki Zeynep Esin için mevlit programı düzenledi, belediyenin organize ettiği 'sessiz' yürüyüş gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde metruk binada öldürülmüş halde bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin için Valilik tarafından mevlit okutuldu. Sultan Reyhani Camisi'nde düzenlenen programda müezzin ve imamlar tarafından kaside okundu, dua edildi.

​'ZEYNEP İÇİN SUSUYORUZ'

Öte yandan Kırklareli Belediyesi'nce "Zeynep için susuyoruz" yürüyüşü düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanında, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, cenaze evine kadar yürüdü.

Kesimoğlu ile eşi Sibel Kesimoğlu, Esin ailesine başsağlığı diledi.

KUZENİ TUTUKLANDI

Zeynep Esin'in dün eve gelmemesi üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Başvurunun ardından yapılan arama çalışmalarında çocuğun cesedi evlerine yaklaşık iki kilometre uzaktaki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada bulunmuş, Zeynep Esin'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

11 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kuzeni Kerem Solako (28) tutuklanmıştı.