Bartın’da sel: 1 kişi öldü, 1 çocuk kayıp

Bartın’da sel sularına kapılan 70 yaşındaki İbrahim Çeliktaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. 11 yaşındaki İsa Akgün’ü arama çalışmaları sürüyor.

Bartın’da sel sularına kapılarak kaybolan 70 yaşındaki İbrahim Çeliktaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün’ü arama çalışmalarıysa sürüyor.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak sonrası Kozcağız ve Hasankadı yolu sel nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç da yolda mahsur kaldı. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu 11 yaşındaki İsa Akgün'ün sel sularına kapıldığını ve yardım beklediklerini söyledi.

Emirler Mahallesi'nde sel sularına kapılan 70 yaşındaki İbrahim Çeliktaş’ın cansız bedeni evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dere yatağındaki çamura gömülü halde bulundu. Kuran kursundan dönerken sel sularına kapıldığı bildirilen İsa Akgün’ü bulmak için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.