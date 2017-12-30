Baro'nun girişimi: Antep'te 18 yaşından küçüklere gelin başı ve makyajı yapılmayacak

Gaziantep Barosu'nun girişimiyle 18 yaşından küçüklere kuaförlerde gelin başı ve makyajı yapılmayacağı bildirildi.

Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezinin girişimleriyle hayata geçirilecek olan uygulama ile kentteki kadın kuaförlerinde 18 yaşından küçüklere gelin saçı ve makyajı yapılmayacak. Proje ile çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

18 yaşından küçük kız çocuklarının evlendirilmesinin önüne geçmek isteyen Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Merkezi, bir proje hazırladı. Merkez ile kadın kuaförleri arasında hayata geçirilecek uygulama kapsamında kentteki bütün kadın kuaförlerine üzerinde "Bu iş yerinde 18 yaşından küçüklere gelin başı ve makyajı yapılmaz" yazılı afişler asılacak.

Proje ile ilgili bilgi veren Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Deniz Kütük Duran, "İlk olarak Yalova’da başlatılan uygulamayı biz de benzer olayların sıklıkla yaşandığı bölgemizde hayata geçirmek istedik. Merkezimizdeki üyelerle birlikte aldığımız kararı Gaziantep Barosuna sunduk. Baro da bu kararımızı olumlu olarak değerlendirdi. Biz de çocuk gelinlerle ilgili hazırladığımız afişi resmi yazı ile birlikte Kuaförler Odasına gönderdik. Kuaförler Odasının da böyle toplumsal duyarlılık projesine destek vereceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan kentteki kadın kuaförleri de projenin olumlu olduğunu ifade etti. Kuaförlerden Umut İlbaylı, "Çok güzel bir proje, hayata geçtiği taktirde çok başarılı sonuçlar alınır. Bizim de daha önce başımıza gelmişti. 15-16 yaşlarında bir kız çocuğunu evlendiriyorlardı. Aile baskısından dolayı kız korktuğu için yetkili makamları aramaya korkuyordu. Biz kızı burada ikna edip polisi arattık ve kızın düğünü iptal oldu. Kız çocukları için aile şiddetinden dolayı korktuğu için tekrar arayamıyor" diye konuştu.

Projenin, başarılı olması durumunda berberler ve terzilerde de hayata geçirilmesi bekleniyor.