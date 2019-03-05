Barbaros Şansal 'Erdoğan'a hakaret' suçlamasıyla yargılandı

2012'den beri Facebook hesabı olmayan Barbaros Şansal'a, 'Erdoğan'a Facebook'tan hakaret ettiği' iddiasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Modacı Barbaros Şansal’ın sosyal medya platformu Facebook üzerinden “Erdoğan'a hakaret” iddiasıyla yargılandığı dava görüldü. Mahkemede savunma yapan Şansal, “Benim Facebook hesabım yoktur. Adıma açılan onlarca hesap var. Takip ve kontrol etmem mümkün değildir” dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Barbaros Şansal, Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği avukatı Ela Ezgi Yelmen katıldı.

Hakim, Şansal’a söz konusu hesaptan, “Hırsız katil Erdoğan” şeklinde paylaşımlar yapıldığını söyledi.

Duruşmada savunma yapan Şansal, şahsına ait bir Facebook hesabı olmadığını söyleyerek, “2012 yılına kadar Facebook hesabım vardı. Hesabımın hacklenmesi üzerine kapattırdım. O tarihten beri hesabım yoktur. Ancak adıma açılmış çok sayıda hesap var. Sürekli ifadeye çağrılıyorum. Daha bugün Adana’da görülen bir davadan beraat ettim. Erdoğan’a hakaret eden hesaplar bana ait değildir. Fotoğraflarım bu hesapta kullanılmış. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum” dedi.

Avukat Ela Ezgi Yelmen ise Facebook hesabının Şansal’a ait olduğuna dair belirtilerin olduğunu iddia ederek, “Şahıs müvekkilimi aşağılamak için bu suçu işlemiştir” dedi.

Mahkeme Cumhurbaşkanı avukatının davaya katılma yönündeki talebinin vekaletname sunulmasının ardından değerlendirilmesine, Facebook şirketine yazı yazılarak, “Hırsız, Katil Erdoğan” şeklinde paylaşımlar yapan hesabın kime ait olduğunun, yapılan paylaşımların nereden yapıldığının sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.