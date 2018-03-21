Baransu davasında karara doğru... 52 yıl hapsi isteniyor

Mehmet Baransu'nun 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle görülen davası karara varmak üzere. Baransu, duruşmada Oda TV davasına ilişkin dosya istedi.

Kapatılan Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında, "Gülen'i Bitirme Kararı 2004 MGK'da Alındı" manşetine konu haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği ve siyasal yararlarına ilişkin belgeleri açıklama" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava karara kaldı.

Duruşmaya gelmeyen diğer tutuksuz sanık Murat Şevki Çoban, Avukat Melike Polat Bursalı, şikayetçi MİT ve MGK ise Avukat Serhat Karğın tarafından temsil edildi. Başkan Mahir Merdun, Mehmet Baransu'ya, avukatı Ahmet Emre Bayrak'ın istifa ettiğine dair dilekçe yolladığını söyledi.

Başka avukatla görüştüğünü söyleyen Baransu, "Barodan müdafi görevlendirilmesini istemiyorum, kendime müdafi tutacağım" dedi.

MİT ve MGK'yi temsilen duruşmaya katılan Avukat Serhat Karğın, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Son savunması sorulan Mehmet Baransu, "Ben kendime özel müdafi görevlendirilmesi konusunda görüşme yapıyorum. Müdafimle son savunmamı yapacağım, bu konuda süre verilmesini istiyorum" dedi.

MGK tutanaklarının gizli olduğunu, kararlarının gizli olmadığını savunan Baransu, davaya konu kararların da daha önce haber olduğunu savunarak, Oda TV davasının celbini talep etti. Mahkeme, sanık Baransu'nun avukat huzurunda son savunmasının alınması ve Oda TV dava dosyasının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.