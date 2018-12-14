Baraj kapağı koptu, sel uyarısı geldi

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin kopması sonucu Dicle Nehri'nin debisinin yükselerek yatağından taştı. Batman Valiliği'nden uyarı geldi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için açılmaya çalışılan radyal kapağın kopması sonucu Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi,.

Yenişehir ilçesi Eser Mahallesi'ndeki bir firmada gece bekçisi olarak çalışan 2 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı. İtfaiye Daire Başkanlığı'na haber veren bekçiler, bulundukları yerden botlarla alındı.

Batman Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan uyarı şu şekilde:

"Diyarbakır ili sınırları içerisinde bulunan Dicle Barajı’nda, aşırı yağışlar nedeniyle 13.12.2018 tarihinde dolusavak kapaklarından birinin kopması sonucu gelen akımlara bağlı olarak Dicle Nehri yatağına zorunlu su tahliyesine başlandığı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğünce bildirilmiştir. Dicle Barajı’ndan su tahliyesi devam etmekte olup, Dicle Nehri yatakları etrafında bulunan yerleşim birimleri ve bu güzergâhları kullanan tüm vatandaşlarımızın nehir yatağından uzak durmaları, muhtemel can ve mal kaybının yaşanmaması için daha dikkatli olmaları gerekmektedir."