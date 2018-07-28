Baraj gölünde dört kişi boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Görpınar Köyü Çalıönü mezrası yakınlarında bulunan Malabadi Baraj Gölü’ne giren bir çocuk, onu kurtarmaya çalışan iki ablası ve annesi olmak üzere dört kişi suda boğuldu.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Görpınar Köyü Çalıönü mezrası yakınlarında bulunan Malabadi Baraj Gölü’ne giren bir çocuk, onu kurtarmaya çalışan iki ablası ve annesi olmak üzere dört kişi suda boğuldu.

Silvan ilçesine bağlı Gürpınar köyü Çalıönü mezrasında yaşandı. Pikniğe giden aileden 12 yaşındaki kız çocuğu, ayağının kayması sonucu baraj gölüne düştü. Durumu gören kızın iki ablası, panikle suya atlayıp kardeşlerini kurtarmak istedi. Hemen yanında suda kızlarının çırpındığını gören anne de kızlarını kurtarmak için suya atladı. Yüzme bilmeyen anne ve üç kızını kurtarmak için çevredekiler seferber oldu.