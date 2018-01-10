‘Banka benim’ diyerek camı kırıp içeri oturdu

Adana’da bir kişi ‘banka benim’ diyerek özel bir bankanın kapısının camını kırıp içeri girerek oturdu.

Olay, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bankanın alarmının çalması üzerine bankaya gitti. Bankanın kapı camının kaldırım taşıyla kırıldığını gören polis içeriyi kontrol etmeye başladı.

İçeriyi kontrol eden polis camı kıran 21 yaşındaki Hanifi U.'yu bankanın üst katında otururken buldu.

U., polisin "neden girdin" sorusu üzerine “Banka benim, banka benim olduğu için geçtim oturdum. Evden kalktım, geldim, camı kırdım, içeri girdim, oturdum” dedi.