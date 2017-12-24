Banka ATM'lerine yeni düzenleme

BDDK tarafından müşterilerin başka ATM’lerden para çekmeleri sonucu alınan komisyon oranlarına ilişkin yeni düzenleme yapıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) bankalar arası ATM kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme geldi.

Düzenleme dün itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan düzenlemede, “Yurt içi başka kuruluş ATM’si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15’ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenir veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilir” ifadeleri yer aldı.

Bu yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü de bildirildi.