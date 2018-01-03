Bank Asya hissedarlarına operasyon: 68 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Asya Katılım Bankası AŞ'nin "A Grubu" hissedarlarından olan 68 kişinin gözaltına alınmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asya Katılım Bankası AŞ'nin yönetimin organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarından olan 68 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın edindiği bilgiye göre, İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonlarda gözaltı ve adreslerdeki arama işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, şüpheli 2 kişinin yurt dışında bulundukları tespit edildi.