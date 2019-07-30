Bandırma'da ulaşım ve su zammına tepki büyüyor: TKP'den imza kampanyası

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ayki ulaşım zammının ardından suya da bütün meclis üyelerinin onayıyla zam yapılması kentteki tepkileri artırdı. Ulaşım zammının ardından krizin faturasının yine emekçilere kesilmek istendiğini açıklayan ve imza kampanyası başlatan TKP Bandırma İlçe Örgütü, su zammına karşı da harekete geçip kampanyayı genişletme kararı aldı.

AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ayki ulaşım zammının ardından suya da zam yapılması kentteki tepkileri artırdı.

Kentte geçen ay yapılan ulaşım zammına dair tartışma ve tepkiler sürerken bir adım daha atan AKP su zammını da meclis gündemine getirmiş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tüm partilerin oy biriliği ile aldığı kararla suya zam yapılmıştı.

TKP'DEN İMZA KAMPANYASI

Ulaşım zammının ardından krizin faturasının yine emekçilere kesilmek istendiğini açıklayan ve imza kampanyası başlatan TKP Bandırma İlçe Örgütü, su zammına karşı da harekete geçip kampanyayı genişletme kararı aldı.

Halka içilebilir su sağlaması gereken belediyenin borçlarını ödemek için su zammı yapmaya karar vermesinin eleştirildiği imza metninde "Yıllarca belediyeyi yöneten, kamu kaynaklarını şirketlere ve cemaatlere aktaran, Büyükşehir Belediyesi'ni borçlandırırken 'Belediye işi gönül işi' diyen AKP'nin bu önerisine 'Her şey çok güzel olacak' diyen CHP'nin Bandırma Belediye Başkanı dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin tamamı destek olmuştur" denilerek iktidarıyla muhalefetiyle düzen partilerinin emekçi halka karşı birlik olmakta zorlanmadıklarına işaret edildi.

YURTTAŞLAR TEPKİLİ

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden imza kampanyasına imza vererek destek olan çok sayıda yurttaşın gelişmelere tepkisi de artıyor.

Ulaşıma ve suya yapılan zamların fırsatçı ve kötü niyetli olduğunu belirten yurttaşlar ulaşım zammına tepkinin zayıf kalmasının su zammı için cesaret verdiğini söyleyerek bu kampanyanın başarısı için desteklerini sürdüreceklerini söylediler.

'MARTIN SONUNU KIŞA ÇEVİRDİLER'

CHP'li belediye meclisi üyelerinin de grup kararı alarak zammı desteklemelerine isyan eden bir yurttaş ise "üç kuruşluk maaşımızı kuşa çevirenlerle birlik oldular, Mart'ın sonunu kışa çevirdiler" diyerek tepkisini ortaya koydu.

TÜKETİCİLERİ KORUMA DERNEĞİ DESTEK VERDİ

Gelişmeler üzerine dün bir basın açıklaması gerçekleştiren Tüketicileri Koruma Derneği de sürece müdahil oldu.

Derneğin Bandırma Şubesi Başkanı Mehmet Tanrıkut belediyenin yaptığı son zamlarla yaşamı ateşten bir gömleğe çevirdiğini vurgulayarak belediyeciliğin ticari kaygılarla yapılmasını eleştirdi.

Açıklamaya katılan eski Bandırma Belediyesi Başkanı CHP'li Dursun Mirza daha önce yargı kararıyla engelledikleri su zammının yeniden kararlaştırılmasının hukuksuz bir adım olduğunu söylerken meclisin CHP'li üyelerinin deneyimsizlikleri nedeniyle kararı onayladıklarını ifade etti.

'TÜKETİCİNİN ÜSTÜNE KÂR YAĞDIRMASINLAR'

Basın açıklamasına destek olmak için Bandırma'ya gelen TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal ise parti ayırmaksızın her yurttaşın tüketici olduğunu ve tüm partilerin tüketicilerin haklarına saygılı olmak durumunda olduğunu söyledi. Dersim Ovacık Belediyesi'nin geçtiğimiz dönemki başarılarına da değinen Koçal "ister gönül belediyeciliği desinler ister martın sonu bahar, ama tüketicinin üstüne kâr yağdırmasınlar. Biz bunun takipçisi olacağız ve hukuki mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Basın açıklamasının sona ermesinin ardından TÜKODER yöneticileri ve üyeleri TKP tarafından açılan masaya geçerek "Ulaşıma ve Suya Yapılan Zamlar Geri Alınsın" başlıklı metne imzalarını atıp alandan ayrıldılar.