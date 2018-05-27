Bandırma’da bir kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde bir kişi yaşamını yitirdi.

Bandırma'nın Edincik Mahallesi Narlı mevkiinde yağan yağmur nedeniyle oluşan sel suları tarlalarda ve yollarda hasara yol açtı. Erdek-Edincik Yolu Narlı mevkiinde bulunan zeytin bahçelerindeki tel çitler ve topraklar sel sularının etkisiyle sürüklenirken, o esnada kendisine ait zeytin bahçesinde çalışmakta olan İsmail Çelik (72) adlı vatandaş, sel sularına kapılıp boğularak yaşamını yitirdi.

Çelik'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulunarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.