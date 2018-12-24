'Balyoz' hakimine 12 yıl hapis

"Balyoz" davasına bakan heyette de yer alan eski Yargıtay üyesi Ali Alçık, "FETÖ" üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, "Balyoz" davasına bakan heyette de yer alan eski Yargıtay üyesi Ali Alçık, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alçık, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi iken, "Balyoz Planı" davasına bakan heyette yer almıştı. Alçık, kıdemli üye olması nedeniyle davada bazı duruşmalara başkanlık da etmişti.

2010'da HSYK tarafından iş yoğunluğu gerekçesiyle kurulan özel yetkili İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesine 2011'de başkan olarak atanan Alçık, özel yetkili mahkeme başkanı olarak, "Danıştay saldırısının delillerinin karartılması", "İstanbul'daki 3. KCK davası" gibi davalara da bakmıştı.