Balona röveşata attı, transfer oldu

Yolda balona röveşata atmaya çalıştığı görüntüler sonrası gündem olan Gülbey Türkücü, Elbistanspor’a transfer oldu.

Gülbey Türkücü, Ankara’da yolda yürürken balona röveşata atmaya çalışıp düşmesiyle bir anda gündem olmuştu.

Röveşata videosunun sosyal medyada büyük ilgi toplamasının ardından Türkücü’nün ailesi bir televizyon programına bağlanarak çocuklarının bir süredir kayıp olduğunu ve Türkücü’ye ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, daha sonra bulunan Türkücü madde bağımlılığından Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne yatırıldı. 50 gün tedavi gördükten sonra ailesi tarafından memleketi Elbistan’a götürüldü. Elbistanspor’un kadrosuna kattığı Türkücü artık kulübün sosyal tesisinde kalıyor, futbolcu arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.