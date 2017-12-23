Balıktan dönen tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp

Antalya’nın Manavgat ilçesi Boğaz mevkiinde balık avından dönen fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT personeli Hüseyin Öz'ü (43) arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

Fiber tekne ile balık avına çıkan Hüseyin Öz’ün teknesi, geri döndüğü sırasında Manavgat Irmağı’nın denize döküldüğü bölgede şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle devrildi. Mendirekte balık avlayan vatandaşların tekneyi bırakıp yüzmesi konusundaki uyarılarına rağmen tekneyi bırakmayan Öz, dalgalar arasında kayboldu.

Olayı gören vatandaşlar, teknenin tam ırmağa giriş noktasında alabora olduğunu belirterek, "Teknede Side istikametinden gelip ırmağa girmek üzereydi. Tam girişi sırasında şiddetli bir dalga teknenin devrilmesine neden oldu. Üzerinde mont vardı. Tekneyi bırakıp kıyıya yüzmesini söylememize rağmen tekneyi bırakmadı. Bir süre sonra da dalgalar arasında kayboldu. Balıkçı teknelerini arayıp haber verdik. Hemen aramaya koyuldular uzun süre aradılar. Alabora olan fiber tekneyi bulup çıkarmalarına rağmen kullanan kişi bulunamadı. Ardından sahil güvenlik botları ve helikopter arama çalışmasına katıldı" dedi.

Olayın ardından balıkçı tekneleri ve sahil güvenliğe ait 2 adet bot ve helikopterle yapılan arama çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Sabah başlaması gereken çalışmalar ise gece çıkan fırtına ve şiddetli dalgalar nedeniyle sadece havadan helikopterle yapılabiliyor.

Öz’ün çalışma arkadaşları başta olmak üzere Büyükşehir ekipleri, Manavgat Belediyesi ve jandarma ekipleri, Kızılağaç ve Side arasındaki sahili tarayarak sahilden arama çalışması yapıyor.