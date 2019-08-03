Balıkesir’deki otobüs yangını: 2 şoför tutuklandı

Küçükkuyu’dan Ankara’ya seyir halindeki Kamil Koç firmasına ait otobüsün Balıkesir-Edremit karayolu üzerinde yanmasının ardından gözaltına alınan 2 otobüs şoförü sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı yangınla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü N.D. ile ikinci şoför H.H. jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İvrindi Adliyesi’ne sevk edildi. İki şoför çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yangında yaralananların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.