Balıkesir'de toplu balık ölümleri yaşandığı aktarıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Simav Çayı'na karışan 4 kilometre uzunluğundaki atık su tahliye deresindeki balık ölümleri endişeye neden oldu. Yüzlerce ölü balık hem derede hem de derenin Simav Çayı'na karıştığı noktada kıyıya vurdu.

Bigadiç Belediyesi Zabıta ekipleri, tahlil için dereden ve Simav Çayı'nın değişik bölgelerinden numune aldı. Kirliliğe rağmen bazı kişiler balık tutttu, bazı kişiler de ölü balıkları topladı.

Bigadiç sakinleri, doğanın ve akarsuların kirletilmesine tepki gösterdi, önlem alınmasını istedi.