Balçova Merkez Semt Evi açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin semt evlerinin bir yenisi bugün İzmir Balçova'da açıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin 2018 Eylül'ünde düzenlediği "Emekçilere" konferansı doğrultusunda, sene başında açılmaya başlanan semt evlerinin bir yenisi bugün İzmir'de açıldı.

Açılışta TKP Balçova Merkez Semt Evi adına Nevin Aslan söz aldı. Konuşmasında 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Balçova'da yoğun bir çalışma yürüttüklerine değinen Aslan, Balçova halkının TKP'ye yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Bu ilginin sonucunda, Balçova'da yüzde 1'in üzerinde oy aldıklarını belirten Aslan, seçimden sonra bu ilgiyi yalnız bırakmak niyetinde olmadıklarını ifade etti. Düzen partilerinin seçimden sonra halk ile iletişimi kestiklerini, Balçova'da TKP'ye verilen her bir oyun ise çok değerli olduğunu ifade etti. Bugün açılışı gerçekleştirilen semt evinin, TKP'ye oy veren, ilgi duyan tüm emekçilerin buluşma, dayanışma ve aydınlanma noktası olacağını söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

Semt evinin açılışında, TKP'ye üye olan emekçilerin görüşlerini şu şekilde paylaştı:

Gül: Zaten uzun yıllardır takip ediyordum TKP'yi. Epeyce zamandır Balçova'da etkin olunması gerektiğini düşünüyordum. İster istemez bir şeyler görmek istiyor insan... Bugün Balçova Merkez Semt Evi'nin açılışı ile çok önemli adımlar atabileceğimizi gördüm ve TKP üyesi oldum.

Alpaslan: Daha önce çalıştığım yerlerde tarikatlara, cemaatlere hep rastladım. Yaşadığım mahallede de arttılar. Bunlara karşı insanlara sınıf bilinci aşılamak lazım diye düşünüyorum. Buradaki gibi semt evleri, insanlarda bu bilincin oluşmasına destek olacak yerler. Böyle düşündüğüm için de bugün buradayım.