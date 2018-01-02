Bakunin'in sözlerine 'Türklüğü aşağılamak'tan soruşturma

Bakunin'in "Hukuk iktidarın fahişesidir" sözünü paylaşan gazeteciye “Türklüğü aşağılamak”tan soruşturma açıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü sırasında sosyal medya üzerinden Bakunin’in sözlerini paylaşan gazeteci Murat Güreş'e, “Türklüğü aşağılamak”tan soruşturma açıldı.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, “Hukuk iktidarların fahişesidir” sözü ile “Türk milletini aşağıladığı” öne sürülen Güreş, bu sözün kendisi tarafından bulunmadığını ve sözün ilk olarak 1800’lerde yaşamış Rus anarşist Bakunin tarafından dile getirildiğini söyledi. "Türk milletini aşağılama amacı taşımadığını, sözü söyleyenin kendisi olmaması nedeniyle bu suçtan yargılanamayacağını" söyleyen Güreş, “Yargılanması gereken biri varsa o da Bakunin’dir” dedi. Güreş, 1876 yılında yaşamını yitiren Bakunin’in bu sözün sahibi olması nedeniyle kanuni mirasçılarının konu hakkında ifade verebileceğini söyledi.