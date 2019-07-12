Baklavacı saldırganların şirketine ihtiyati tedbir kararı

Pendik’te trafikte hamile bir kadın ile eşinin bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi oldukları Seydioğlu Baklavaları’nın bu ismi kullanmasının önlenmesi için tedbir kararı alındı.
Seyidoğlu Baklavaları adlı firma olay sonrası “marka itibarının zedelendiği” gerekçesiyle Bakırköy 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.
Mahkeme ‘Seydioğlu Baklava AŞ’nin bu ismi kullanmasının ve bu isimle yapacağı her türlü tanıtım faaliyetinin önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı verdi.
Tutuklanan saldırganlar hakkında üç ayrı suçtan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.