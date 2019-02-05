Bakanlık, aile içi şiddet istatistiği tutmamış

Aile Bakanlığının, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle ilgili istatistik tutmadığı, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in CİMER'e başvurusuyla ortaya çıktı.

Türkiye'de ilgili bakanlığın aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet konusunda istatistik tutmadığı ortaya çıktı.

Durum, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrıları değerlendirdiği ALO 183’ü arayan kişi sayısını öğrenmek için CİMER’e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) başvurmasıyla ortaya çıktı.

Emir’e verilen yanıtta, ALO 183’e 2018’de 336 bin 564 başvuru geldiği bildirildi. Ancak Emir’in ALO 183’e aile içi şiddetten kaç kişinin başvurduğu yönündeki sorusuna, bununla ilgili istatistiğin bakanlıkça tutulmadığı yanıtı verildi.

Emir, “Veriler, AKP iktidarının toplumsal çürüme ve ahlaki değerlerimizdeki aşınma konusunda 17 yılda ülkemizi getirdiği durumu gösteriyor” dedi.